Marchizza operato, il Frosinone lo riavrà a primavera

"Lo sport che amo mi mette alla prova per l'ennesima volta, ma sono sicuro che anche questa la supererò da vincitore. Lo devo a me stesso ai miei figli e a mia moglie. Ci vediamo a marzo, e sarà ancora più bello". Ha scritto sui social Riccardo Marchizza, terzino sinistro del Frosinone che è stato operato oggi al retto femorale sinistro a seguito dell'infortunio subito nella partita vinta col Genoa due settimane fa.

Il difensore romano, 25 anni, dovrebbe rientrare a primavera, ma i tempi di recupero saranno valutati settimana per settimana dopo l'intervento svolto con successo da Lasse Lempainen, chirurgo ortopedico, presso l'ospedale Pihlajalinna a Turku in Finlandia.

Per l'allenatore, Eusebio Di Francesco, sarà un'assenza pesantissima. Marchizza fino all'infortunio è stato uno dei pilastri della difesa del Frosinone tanto da giocare sempre (13 presenze). Al suo attivo anche quattro assist.

Una difesa in emergenza con gli uomini contati e la spada di Damocle delle diffide di Okoli ed Oyono.

Il club laziale comunque a gennaio dovrà tornare sul mercato per sostituirlo. Girano già i primi nomi: Zortea dell'Atalanta e Zanoli del Napoli.



