Presentato il progetto 'Insieme per lo sport-Civitavecchia 2023"

Un progetto per sostenere le associazioni sportive del territorio di Civitavecchia impegnate in varie attività: è stato presentato questa mattina, presso la palestra della Cestistica Civitavecchia il progetto "Insieme per lo sport - Civitavecchia 2023". Nel corso della conferenza stampa è stata illustrata l'iniziativa con la quale il Csi Roma, in collaborazione con Enel, si pone l'obiettivo di sostenere le associazioni sportive del territorio di Civitavecchia impegnate in varie attività.

Nel corso della presentazione sono intervenuti il presidente del Csi Roma Daniele Pasquini, il responsabile Affari Istituzionali Territoriali Lazio di Enel Italia Pierpaolo Ventura, la consigliera Delegata Enel del Comune di Civitavecchia Barbara La Rosa, il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco. "La sinergia tra Csi Roma ed Enel è finalizzata al sostegno della promozione sportiva - ha sottolineato Daniele Pasquini, presidente del Csi Roma - Lo sport è un'importante occasione di crescita e di socialità e attraverso questa iniziativa vogliamo costruire una rete di alleanze educative sul territorio.

"Enel è da sempre impegnata in progetti per il sociale - ha dichiarato Pierpaolo Ventura, Responsabile Affari Istituzionali Territoriali Lazio di Enel Italia", e questa partnership con il Csi Roma nasce per valorizzare la promozione sportiva come veicolo di inclusione, aggregazione e partecipazione con un ruolo sociale fondamentale.

Il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, ha sottolineato che "nel progetto Insieme per lo Sport sono state coinvolte realtà sportive importanti per la città di Civitavecchia. Lo sport regala molte soddisfazioni e ringrazio i promotori dell'iniziativa per il grande impegno a favore della cittadinanza.

Il progetto, partito ad agosto, ha sostenuto le attività di 9 associazioni sportive impegnate quotidianamente sul territorio di Civitavecchia: Beach e volley Civitavecchia, Civitavecchia Volley, Pallavolo Civitavecchia, Mabuni Civitavecchia, Cestistica Civitavecchia, San Pio X, Beach Tennis, Coser Nuoto, Civitavecchia Calcio.



