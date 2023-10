Aci, Ruote nella Storia conquista la Ciociaria

Ruote nella Storia è tornata lo scorso 1 ottobre con l'appuntamento a Castro dei Volsci. Il raduno dedicato al motorismo d'epoca, voluto da ACI Storico con Automobile Club d'Italia, coniuga il valore delle vetture storiche al patrimonio paesaggistico e tradizionale italiano.

Dopo Boville Ernica nel 2021 e Atina nel 2022, la manifestazione è tornata in Ciociaria nella località nel cuore della valle del Sacco.

A contribuire al successo l'Automobile Club Frosinone presieduto da Maurizio Federico e diretto da Celestina Arduini. Alla squadra dell'Automobile Club locale di Frosinone si sono aggiunti MAC Valle del Liri, Associazione Ufficiali di Gara Frusinate (AUGF) e SafetyDriveSchool.

"La terza edizione di Ruote nella Storia è stata molto gratificante per l'Automotive Club di Frosinone - ha sottolineato il presidente Federico - Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare il presidente della Commissione Auto Storiche Giuseppe Enrico Passaretti e tutti i collaboratori dell'Automobile Club per il loro contributo".

"Una bella giornata - ha evidenziato Alfredo Passaretti vicepresidente Moto Auto Club Valle del Liri - 44 gli equipaggi al via, con vetture dal 1923 al 1996. 35 auto con almeno 40 anni di età. L'equipaggio giunto da più lontano proveniva da San Giorgio del Sannio (BN). Conducente più giovane classe 2005. La vettura più rappresentativa della manifestazione una Bianchi S9 del 1935". Due le vetture centenarie, entrambe Fiat 501 S, poi due Bianchi, una S5 del 1932 e una S9 del 1936, due Fiat 508 Balilla, Lancia Aprilia e Fiat 500 C hanno completato il periodo ante '50. Gli anni 50 e 60 sono stati rappresentati dalla Lancia Aurelia B20 del 1953 e dalle Lancia Fulvia e Flavia. Una Austin Haley Sprite del 1966 e Ford Mustang coupé del 1967 per gli esterofili. Gli Anni '70 sono stati rappresentati dai modelli Alfa Romeo Giulia, GT e Spider, Lancia Fulvia e Autobianchi A112. Due le iconiche VW Bettle 1302 (Maggiolone) Cabrio, una Citroen 2CV e una 500.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA