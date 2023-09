Sarri, Immobile dentro solo in caso di estrema necessità

Ciro Immobile parte dalla panchina nella partita che la sua Lazio sta per affrontare a San Siro, contro il Milan.

La decisione era nell'aria, dopo il colpo patito dall'attaccante azzurro contro il Torino nell'infrasettimanale, ma Maurizio Sarri nel prepartita ha spiegato alle telecamere di Dazn la scelta di rinunciare a Immobile per far partire Castellanos titolare: "Con il Torino è uscito malconcio, per un affaticamento ai flessori. Era preoccupatissimo. In una riunione con il medico, si è deciso che verrà utilizzato solo in caso di estrema necessità".

Oltretutto, mercoledì prossimo la Lazio gioca a Glasgow contro il Celtic, in Champions League, e il bomber potrebbe venir più utile in un match come quello contro i ' Bhoys'.



