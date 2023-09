Torre civica di Amatrice aperta al pubblico, 'messaggio di vita'

Una giornata di festa e di speranza.

La torre civica di Amatrice aperta per un giorno al pubblico grazie all'impegno dei dirigenti del ministero della cultura, della sovrintendenza e del direttore dei lavori (un costo di 400mila euro) Daniele Carfagna. Un cantiere che vedrà la conclusione entro la fine dell'anno.

Tanta gente intorno alla torre in un misto di nostalgia e gioia.

"Un simbolo che riapre - ha dichiarato il sindaco di Amatrice Giorgio Cortellesi - rappresenta tanto per la nostra comunità.

Ci consente di ammirare dall'alto la bellezza del nostro territorio e i cantieri della città che devono riprendere nuovo impulso"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA