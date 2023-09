Coinvolto in 'codice rosso', la polizia lo porta a frontiera

Era coinvolto in un 'codice rosso' cioè quei comportamenti violenti che creano una situazione di forte pericolo nei confronti delle donne. Un cittadino albanese arrivato in provincia di Frosinone con la prima ondata di immigrazione nel 1991 ora è stato riaccompagnato alla frontiera dai carabinieri. Lo ha disposto un provvedimento di espulsione nel quale il giudice ha espressamente indicato che la forza pubblica dovesse procedere all'accompagnamento fuori dal territorio italiano.

L'albanese era diventato irregolare dopo 23 anni anni in Ciociaria: nel 2014 gli era stato rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno. Per essere sicuri che andasse via, il questore di Frosinone nei giorni scorsi ha avviato un complesso iter amministrativo che in queste ore è stato convalidato dal Giudice di Pace.

Lo straniero è stato accompagnato presso la frontiera marittima di Bari dai carabinieri ed è stato imbarcato alla volta dell'Albania.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA