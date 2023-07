Si tuffa nella fontana di Trevi. Assessore, 'limitare accessi'

"Lo spettacolo indecente dell'altra notte a Fontana di Trevi con l'ennesimo turista che si prende gioco del patrimonio storico-culturale della nostra città e delle nostre regole, non è più tollerabile. Questa è pura barbarie a cui non abbiamo alcuna voglia di sottacere, come è molto preoccupante l'applauso complice dei presenti. È giunta l'ora di stabilire una limitazione all'accesso alla fontana".

Così in una nota l'assessore al Turismo di Roma Capitale Alessandro Onorato, commentando un filmato che mostra un uomo arrampicarsi sulle statue e tuffarsi nella fontana.

"Dobbiamo studiare con Prefettura, Soprintendenze e ministeri competenti le soluzioni più adeguate - aggiunge - Le multe dei vigili e i molteplici appelli al buon senso non bastano più. I turisti non possono fare impunemente quello che vogliono, serve rispetto e dobbiamo preservare davvero i luoghi più preziosi al mondo. Ci aspettiamo un concreto aiuto dal ministero della Cultura e dal ministero dell'Interno. Non è questo il turismo che meritiamo e di cui abbiamo bisogno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA