A Roma Marcus Miller, fuoriclasse del basso elettrico

Appuntamento da non perdere, il 27 luglio a Roma, con Marcus Miller, fuoriclasse del basso elettrico. Definito uno degli artisti più influenti del nostro tempo con una carriera prestigiosa di oltre trent'anni, il musicista di Brooklyn è stato due volte vincitore del Grammy Award e nel 2013 è stato nominato Artista Unesco per la Pace.

Maestro dello slapping - la tecnica di strappo delle corde e della loro percussione con il pollice -, con il suono del suo basso ha illuminato una lunga serie di successi da Just The Two Of Us di Bill Withers a canzoni di Chaka Khan, David Sanborn, Herbie Hancock, Eric Clapton, Aretha Franklin, George Benson, Elton John e Bryan Ferry. Il suo stile combina funk, groove, soul. Bass Player Magazine lo ha incluso nella lista dei dieci jazzisti più influenti di questa generazione.

Dopo diversi anni di tournée nella band di Miles Davis nei primi anni Ottanta, Miller ha sviluppato con il grande trombettista uno stretto rapporto professionale e personale. Da questa collaborazione sono usciti tre album acclamati dalla critica - il più famoso è l'innovativo Tutu, di cui il bassista ha scritto tutti i brani, diventando l'ultimo produttore, arrangiatore e principale compositore della leggenda del jazz.

Sul palco della Casa del Jazz Marcus Miller sarà accompagnato da Anwar Marshall alla batteria, Donald Hayes al sax, Xavier Gordon alle tastiere e Russell Gunn alla tromba.



