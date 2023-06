Torna a Roma l'iniziativa 'quattro chef per la Caritas'

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Torna domani 20 giugno l'appuntamento di "Quattro chef per la Caritas", l'iniziativa di solidarietà organizzata dal giornalista enogastronomico Luigi Cremona e Witaly a sostegno delle iniziative promosse dall'ente caritativo della diocesi di Roma. Una manifestazione giunta all'ottava edizione che riprende dopo la lunga sosta per il Covid-19.

Gli chef 'stellati' Gennaro Esposito, Anthony Genovese, Giovanni Solofra e Roberta Merolli, Pietro Piazzoli, saranno protagonisti di un doppio appuntamento nei centri della Caritas romana. Alle ore 12 cureranno un menù d'eccezione, preparato sul posto, per gli ospiti della Mensa 'Giovanni Paolo II' a Colle Oppio. Alle ore 20, nel complesso Marchiafava, presso le case famiglia nel parco di Villa Glori, cureranno una cena di beneficenza, a invito, in cui la Caritas di Roma presenterà le linee generali del progetto sociale e la campagna di raccolta fondi per la riqualificazione del complesso. Finora dedicate esclusivamente all'accoglienza per i malati di Aids, le quattro strutture principali del complesso di Villa Glori diventeranno un 'Polo Sanitario per l'accoglienza di persone emarginate con fragilità complesse socio-sanitarie'. Un'opera di ristrutturazione e riqualificazione dei padiglioni - uno dei quali coinvolto nel progetto del Piano nazionale di ripresa e resilienza per l'housing first e stazione di posta - per la quale la Caritas di Roma avvierà una raccolta fondi tra fondazioni, imprese, sponsor e comunità. Durante la cena, a cui insieme agli ospiti delle case prenderanno parte rappresentanti delle Istituzioni e sostenitori, verrà illustrato il progetto del nuovo Polo integrato socio-sanitario.

L'iniziativa - che avrà il supporto dell'Associazione dei Tartufai Italiani - vedrà anche un'asta di beneficenza, in presenza e online, curata da Ansuini Aste, con la proposta di vari oggetti di pregio, provenienti dal progetto di economia circolare "Valori ritrovati", nato dalla collaborazione tra Caritas di Roma e Poste Italiane. (ANSA).