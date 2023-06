70 artisti per Tim Summer Hits, da Mengoni a Giorgia

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Marco Mengoni, Giorgia, Tananai, Emma, Pinguini Tattici Nucleari, Elodie, Max Pezzali, Orietta Berti e Fabio Rovazzi, Fedez, Achille Lauro e Rose Villain, Annalisa, Fedez, Francesca Michielin, Tommaso Paradiso, Articolo 31, saranno fra i 70 protagonisti di Tim Summer Hits condotto da Andrea Delogu e Nek, tre serate live a Roma in Piazza del Popolo, il 17 18, 19 giugno e tre a Rimini in Piazzale Fellini, il 6, il 7 e l'8 luglio. Appuntamenti che la Rai manderà in onda su Rai 2 e Radio 2 in prima serata a partire dal 25 giugno e fino al 30 luglio, più una puntata best of il 6 agosto.

Tra gli altri artisti in scaletta anche Madame, Ariete, Piero Pelù, Mr. Rain, Fabrizio Moro, Levante, Francesco Gabbani, Paola e Chiara, Rosa Chemical, Arisa, Francesco Renga, Rocco Hunt.

"Siamo contenti, dopo il successo dell'anno scorso, di riavere queste serate live a Piazza del popolo - spiega il sindaco di Roma Roberto Gualtieri -. Pensiamo che un evento gratuito come questo sia un tassello molto bello di una doppia linea, di promozione della città ma anche di inclusione e incontro, attraverso la musica e la socialità". La Rai è "felice di lanciare questa nuova edizione di Tim Summer Hits, forte degli ascolti dell'anno scorso - dice Marcello Ciannamea, direttore intrattenimento prime Time del servizio pubblico -. È un progetto perfettamente in linea con la missione editoriale di Rai 2. Utilizzare la musica come fil rouge che metta insieme generazioni e mondi diversi".

Andrea Delogu, che già aveva condotto Tim Summer Hits l'anno scorso, vive "a Roma, una città meravigliosa, che ti accoglie e perdona e sono di Rimini che amo profondamente - sottolinea la conduttrice -. In questo momento l'Emilia Romagna ha bisogno anche di noi per far vedere come sia ripartita, e portare là un evento enorme come questo può attirare un grande pubblico". Nek è molto felice "di questa nuova avventura da conduttore e co-padrone di casa. Vorremmo far arrivare nelle case l'energia dell'intrattenimento live dopo questi due anni di difficoltà".

Tra le iniziative di Tim legate a Summer Hits anche l'annuncio di una nuova iniziativa dedicata alle band emergenti. (ANSA).