La Regione Lazio revoca il patrocinio al Roma Pride 2023

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - La Regione Lazio revoca il patrocinio alla manifestazione "Roma Pride 2023". Anche se la Giunta del Lazio "ribadisce il proprio impegno sui diritti civili - sottolinea l'ente- , come dimostra, del resto, l'operato pluriennale del Presidente Francesco Rocca", la firma istituzionale della Regione Lazio "non può, né potrà mai, essere utilizzata a sostegno di manifestazioni volte a promuovere comportamenti illegali, con specifico riferimento alla pratica del cosiddetto utero in affitto".

"Il Roma Pride è una manifestazione importante per la comunità Lgbt+ e per tutti i cittadini che combattono le discriminazioni e sostengono i diritti. Per questo Roma Capitale ha assicurato il proprio patrocinio e per questo sabato sarò in piazza per il Pride", afferma su Twitter il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. (ANSA).