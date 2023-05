Mille cani a Viterbo per la mostra canina internazionale

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Oltre 1.000 cani a Viterbo per la 53edizione della mostra canina internazionale del Gruppo cinofilo viterbese. Si tratta di una delle mostre cinofile più antiche d'Italia. L'iniziativa che, si terrà il 2 giugno a partire dalle 10, per questa edizione tornerà nella sua sede storica dove si tenne per la prima volta negli anni 70, il parco cittadino Pratogiardino Lucio Battisti.

do che, daranno vita ad una gara che vedrà competere oltre mille cani di 128 razze differenti. Il giorno successivo nella stessa location della mostra si terrà un raduno nazionale del Club Italiano Retriever.

Questa mattina nella Cappella Palatina del comune di Viterbo la presentazione dell'evento. "Siamo particolarmente affezionati a questo evento che porta lustro a Viterbo - ha detto la sindaca chiara Fronti - è importante sia dal punto di vista della qualità storica dell'esposizione che del grande numero di persone che conseguenzialmente imparano a conoscere la nostra città. Eventi come questi valorizzano ulteriormente la bellezza di Viterbo".

Presenti alla conferenza anche L'assessore al benessere animale, il consigliere delegato al benessere animale Stefano Buzzi e la presidente del Gruppo cinofilo Viterbese Rosa Agostini accompagnata dal vicepresidente Stefano Starna.

"Questa è una delle esposizioni più antiche della penisola - Ha ribadito La presidente Agostini - e per questa edizione siamo riusciti ad avere la presenza di oltre mille cani che rappresenteranno oltre 128 razze canine, alcune delle quali molto rare. Ma non solo, infatti all'esposizione di venerdì seguirà un raduno nazionale dei retriever, che ospiterà a Pratogiardino tantissimi esemplari delle sei razze retriever provenienti da tutt'Italia. Infine - ha concluso - durante la mostra di venerdì gli spettatori potranno ammirare un rarissimo esemplare di cane Russian Toy". (ANSA).