Europa League: la carica della Sud 'sogni di una notte europea'

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Cresce l'attesa nella Capitale per la finale dell'Europa League di domani tra Roma e Siviglia. Nella notte, davanti allo stadio Olimpico, alcuni componenti della Curva Sud hanno esposto uno striscione per caricare la squadra ma anche i tifosi che da ieri hanno cominciato a partire per Budapest.

"Sogni di una notte europea. Buon viaggio romanisti", c'era scritto nel messaggio esposto nella notte e accompagnato da cori e fumogeni davanti all'impianto dove sarà possibile seguire la finale sui maxischermi e che domani farà registrare l'ennesimo sold out. (ANSA).