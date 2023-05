Europa League: per la finale a Roma impegnati mille agenti

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - Saranno circa mille gli agenti impegnati a Roma mercoledì sera in occasione della finale di Europa League che oppone a Budapest l'11 allenato da José Mourinho al Siviglia. Le misure di ordine pubblico messe a punto e coordinate dalla Questura saranno previste, così come avviene per tutte le sfide di campionato e coppe, nella zona dell'Olimpico che sarà aperto ai tifosi giallorossi che potranno seguire la partita su sei maxischermi che verranno allestiti all'interno dell'impianta. Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza saranno poi saranno dislocati nell'area del centro storico e in particolare a piazza del Popolo, tradizionale ritrovo dei tifosi in occasioni di finali e partite importanti.

Controlli anche nella zona del Tridente e in piazza Venezia.

