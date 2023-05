Serie A: Fiorentina-Roma 2-1

(ANSA) - FIRENZE, 27 MAG - La Fiorentina chiude la sua stagione al Franchi con una vittoria per 2-1, conquistata nei minuti finali quando Jovic al 40' e Ikoné tre minuti dopo sanciscono la rimonta dopo il gol di El Shaarawy realizzato all'inizio del primo tempo. I viola finalisti di Conference League si aggiudicano così il duello con la Roma finalista di Europa League accomiatandosi nel migliore dei modi dal proprio pubblico, rimettendosi in marcia dopo la delusione della finale di coppa Italia persa mercoledì con l'Inter.

Per la squadra di Mourinho, che si è presentata a Firenze con molti giovani e tante assenze importanti (Dybala, Pellegrini, Spinazzola su tutti) , è un altro passo falso dopo aver accarezzato a lungo un successo che manca da ben sette partite (4 pareggi e tre ko). Con questa sconfitta la Roma è matematicamente fuori dalla zona Champions, a 4 punti di distacco e una partita in più (l'ultima che dovrà disputare, contro lo Spezia) dal Milan che è attualmente quarto. Per andare nell'Europa che conta, Mourinho e i suoi dovranno per forza vincere la finale di Budapest contro il Siviglia, (ANSA).