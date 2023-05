Coppa Italia: sequestrata da polizia merce contraffatta

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - La Questura di Roma ha disposto controlli in occasione della finale di Coppa Italia Inter-Fiorentina. Obiettivo era contrastare il fenomeno dell'abusivismo commerciale e verificare il rispetto delle ordinanze relative alla vendita di bevande in contenitori di vetro, oltre a prevenire il fenomeno del bagarinaggio.

Gli agenti della Divisione Amministrativa hanno individuato e denunciato 7 persone che, in violazione di un'ordinanza prefettizia, vendevano alcolici. Tre di loro, inoltre, sono stati denunciati perché inottemperanti al Foglio di Via Obbligatorio di cui erano destinatari.

Diciotto le sanzioni amministrative - per un importo di circa 90 mila euro - per commercio abusivo di generi alimentari e bevande alcoliche e relativo sequestro della merce posta in vendita. Sequestrati inoltre più di mille pezzi tra sciarpe e oggetti vari di merchandising delle due squadre. (ANSA).