Martin Scorsese sarà in Italia, a Roma e Bologna

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Tappa italiana per Martin Scorsese che, dopo essere stato acclamato a Cannes, sbarcherà a Roma e poi a Bologna.

Il regista, produttore, attore e sceneggiatore sarà infatti lunedì 29 e martedì 30 maggio nella capitale, ospite della Casa del Cinema e del Csc, la Scuola Nazionale di Cinema. Il regista americano andrà poi a Bologna venerdì 2 giugno, per incontrare il pubblico in occasione della retrospettiva che la Cineteca cittadina dedicherà alla sua opera.

A Roma il maestro statunitense sarà protagonista di un incontro, la sera del 29 maggio, con il pubblico al Teatro Ettore Scola, la grande arena all'aperto della casa del Cinema, immersa nel parco di Villa Borghese. L'evento si svolgerà in occasione della proiezione di Mean Streets, uno dei capolavori firmati dal cineasta. La giornata del 30 sarà completamente dedicata dalla Casa del Cinema a Scorse con la proiezione dell'incontro riservato, organizzato in collaborazione con la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, che il regista avrà tenuto il giorno precedente, lunedì 29 maggio, con gli studenti della scuola.

A Bologna la Cineteca, con il sostegno di Gruppo Hera e in collaborazione con la Casa del Cinema di Roma, ha affidato al regista americano una Carta bianca per realizzare una grande retrospettiva che attraverserà la sua intera filmografia, abbinata a titoli di altri autori scelti dallo stesso Scorsese.

La prima parte della Carta bianca, che proseguirà poi in autunno, inizierà giovedì 1° giugno con la prima coppia di film: Mean Streets, diretto da Scorsese nel 1973, preceduto da Prima della rivoluzione, realizzato da Bernardo Bertolucci nel 1964.

Poi venerdì 2 giugno con La morte corre sul fiume di Charles Laughton e Cape Fear, sabato 3 giugno con Il sorpasso di Dino Risi e Il colore dei soldi, domenica 4 giugno con Ombre di John Cassavetes e Chi sta bussando alla mia porta? e mercoledì 7 giugno con Colpo grosso di Lewis Milestone e Quei bravi ragazzi.

Martin Scorsese è da molti anni vicino alla Cineteca di Bologna, con cui ha restaurato, grazie a The Film Foundation, alcuni dei più importanti capolavori del cinema italiano, come La dolce vita di Federico Fellini o Il Gattopardo di Luchino Visconti. (ANSA).