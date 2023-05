Muore travolto sul monopattino da un pirata della strada

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Tragedia sulle strade di Roma dove un giovane che avrebbe compiuto 25 anni nei prossimi giorni è stato travolto e ucciso mentre tornava a casa con il suo monopattino.

L'autore dell'incidente, avvenuto in via Casal del Marmo, è fuggito, come riportano le pagine locali di diversi quotidiani.

Marco Mannage domenica sera aveva da poco telefonato alla madre dicendo che stava rientrando a casa. Poi la tragedia.

Sarebbe stato urtato e lasciato in terra da un furgone che poi si è allontanato senza che il conducente abbia tentato di soccorrere il ragazzo. A tentare di soccorrere il giovane, di origine bengalese, alcuni passanti che hanno lanciato l'allarme e che avrebbero parlato di un furgone bianco che andava a forte velocità.

Sull'incidente indagano gli agenti della polizia locale del Gruppo Cassia che stanno cercando di ricostruire la dinamica attraverso i filmati di alcune telecamere della zona. Cercando così di arrivare anche al responsabile dell'incidente.

Ed è lungo l'elenco delle vittime sulle strade di Roma e provincia: il 25enne è la 58esima vittima dall'inizio dell'anno.

