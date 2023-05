Morto in incidente a Roma, imputato condanno a sei anni

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Il gup di Roma ha condannato a sei anni di carcere Pietro Miele per l'accusa di omicidio stradale aggravato per la morte di Aldo Abbrugiati, deceduto il primo ottobre scorso mentre era sul Grande Raccordo Anulare. Il giudice, al termine di un processo svolto con il rito abbreviato, ha disposto una provvisionale immediatamente esecutiva di 250 mila euro in favore dei familiari che erano presenti in aula e sono apparsi visibilmente commossi dopo la lettura delle sentenza. Il giudice non ha concesso le attenuanti generiche: l'imputato è risultato positivo al test dell'alcol.

Miele, 43 anni, travolse con la sua auto, che viaggiava a 160 chilometri orari, quella su cui viaggiava il 20enne. (ANSA).