Rimosso il mausoleo abusivo per il giovane morto sul Gra

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Un baldacchino, videocamere, suppellettili per un vero e proprio mausoleo abusivo nel più grande cimitero di Roma per ricordare Nicholas Brischetto, morto sul Gra a 300 all'ora nel luglio del 2022. L'Ama lo ha rimosso oggi con l'ausilio di uomini della Polizia Locale di Roma Capitale e della Polizia di Stato: tolti gli arredi e tutte le strutture messe abusivamente vicino al loculo. Le operazioni di rimozione si sono svolte alla presenza dell'Assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi.

Dopo il funerale con caroselli di auto di grossa cilindrata e il grande murales fatto realizzare anche in quel caso senza alcuna autorizzazione su una palazzina di proprietà pubblica nel quartiere dove la famiglia risiede, a Villaggio Falcone, la vicenda del mausoleo abusivo ora rimosso. L'assessore Alfonsi ha chiesto alla Direzione generale dell'Ama di avviare un'indagine interna "per verificare se in questa vicenda possano essere ravvisati comportamenti omissivi o non corretti da parte di funzionari e dipendenti" visto che il manufatto abusivo era già stato segnalato in passato. (ANSA).