Nemi, 23 artisti contemporanei al Museo delle Navi

(ANSA) - NEMI, 09 MAG - 'Riportando tutto a casa' è il titolo della mostra collettiva che il Museo delle Navi Romane di Nemi ospita fino al 30 settembre. Curata da Lorenzo Madaro e su progetto di Contemporary Cluster, in collaborazione con la direzione regionale Musei Lazio, l'esposizione riunisce le opere di 23 artisti provenienti da tutta Italia, con esperienze e attitudini diverse, che dialogano con l'architettura e la collezione permanente del museo. Lo fanno attraverso installazioni, dipinti, sculture, videoarte e altri linguaggi sperimentali in grado di generare una lettura aggiuntiva al tema del ricordo. Ogni artista elabora la propria personale visione in base al grande repertorio di oggetti ritrovati durante gli scavi archeologici degli ultimi decenni e conservati nel museo, mentre il pubblico è invitato a muoversi liberamente alla ricerca di scenari familiari. Grazie alla coralità dell'esposizione il percorso museale è carico di suggestioni, di progettualità, di differenze dialettiche e di complessità, proprio come i protagonisti del romanzo di Nicola Lagioia, da cui è preso in prestito il titolo della mostra. Gli artisti in mostra sono: Paolo Assenza, Antonio Barbieri, Canicola, Dario Carratta, Cosimo Casoni, Giovanni Chiamenti, Matteo Costanzo, Fabrizio Cotognini, Giovanni De Cataldo, Valerio Di Fiore, Gioia Di Girolamo, Luca Di Terlizzi, Marco Emmanuele, Francesco Fossati, Federika Fumarola, Alberto Gianfreda, Alessandro Giannì, Giulia Manfredi, Caterina Morigi, Nero/Alessandro Neretti, Luca Petti, Giusy Pirrotta e Andrea Polichetti.

La mostra rientra nel progetto del ministero della Cultura di riportare nei luoghi di origine e nei musei delle province reperti conservati nei depositi ministeriali e di valorizzare le collezioni permanenti, integrandole con mostre d'arte contemporanea. Daniela De Angelis, direttrice del Museo delle Navi Romane, sottolinea infatti come il museo di Nemi stia vivendo una stagione di rinnovata attività di valorizzazione e di richiamo turistico. (ANSA).