Sul litorale romano prove generali d'estate

(ANSA) - ROMA, 07 MAG - Prove generali d'estate oggi sul litorale romano grazie alla temperatura oltre i 20 gradi. In attesa dell'avvio ufficiale della stagione balneare (sui 24 chilometri di costa di Fiumicino scatterà il 13 maggio), è alta l'affluenza verso le spiagge, tra Fiumicino, Fregene, Maccarese.

Per molti è la prima tintarella e non manca chi si concede un primo tuffo di stagione. Ad Ostia l'affluenza si è concentrata in particolare verso le spiagge libere del lungomare di Levante e nella zona sud, come Torvajanica.

File di auto in uscita, dalla tarda mattinata, dalla via Aurelia e dall'autostrada Roma - Fiumicino e poi sul viadotto di via dell'Aeroporto interessato dalla viabilità solo su una carreggiata, a doppia senso di marcia, nel collegamento tra Fiumicino ed Ostia.

Gettonati anche i ristoranti e gli stabilimenti con tavolini all'aperto fronte mare. Difficile trovare parcheggi, con ripieghi in strade limitrofe ai lungomare, e rischio di sosta selvaggia. (ANSA).