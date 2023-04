Arriva 'Roma Live', tutti gli eventi in un unico clic

(ANSA) - ROMA, 26 APR - Si chiama Roma Live ed è il nuovo portale integrato degli appuntamenti culturali, sportivi e musicali della Capitale: una messa a sistema dei 'cartelloni' della città utile per chi a Roma vive già, ma anche e soprattutto come strumento per il mondo del turismo: "un grande menu a un colpo di clic" è stato definito.

La novità è stata presentata questa mattina in Campidoglio dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri insieme agli assessori a Turismo, Sport e Grandi Eventi Alessandro Onorato e alla Cultura Miguel Gotor. Di fronte a loro una affollata platea di dirigenti e imprenditori del mondo produttivo, turistico e ricreativo, tra cui il presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli, il presidente di Federalberghi Roma Giuseppe Roscioli, il presidente della Camera di Commercio Lorenzo Tagliavanti, i vertici dell'Auditorium Parco della Musica, di Eur Spa, della Fiera di Roma, il dg della Ryder Cup Gian Paolo Montali. Al momento, dal portale raggiungibile dal sito www.turismoroma.it, sono già caricati più di 800 eventi da maggio a dicembre, ma il calendario, continuamente aggiornato, crescerà ancora. Si calcolano circa 2.000 eventi l'anno.

"Spesso un evento a Roma o non si sa o si scopre il giorno dopo - ha affermato Onorato - ma alcuni di essi da soli valgono il viaggio per Roma. L'idea è mettere in rete tutto ciò che esiste, dalla Ryder cup al padel. Faremo una comunicazione anche in inglese per le altre città. Tutto ciò dovrà essere sostenibile. Il turismo non sara più casuale ma deve diventare scientifico. Non basta più da solo il nostro patrimonio artistico e culturale: dobbiamo avere una comunicazione moderna per far sì che a Roma si torni e si ritorni ancora". (ANSA).