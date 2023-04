Roma: interrotto rapporto con il Ceo Pietro Berardi

(ANSA) - ROMA, 17 APR - "L'AS Roma informa che gli organi societari competenti hanno preso la decisione di terminare, con effetto immediato, ogni rapporto tra Pietro Berardi, il Club e le società appartenenti al Gruppo.La Società augura a Pietro il meglio per i suoi futuri incarichi". E' il comunicato del club giallorosso con il quale si ufficializza la fine del rapporto tra l'ormai ex ad e la Roma.

Da Trigoria specificano come non ci sia alcuna correlazione con l'apertura delle recenti indagini della Procura di Roma sulle plusvalenze e che decisione di interrompere il contratto sia maturata negli ultimi mesi dopo che sono emerse visioni diverse con i Friedkin.

La delega circa il nuovo stadio sarà presa in carico dal nuovo amministratore delegato, sul quale la proprietà è già al lavoro.

