Blitz attivisti Roma: Gualtieri, green è giusto, loro sbagliano

(ANSA) - ROMA, 01 APR - "Sono atti sbagliati, non bisogna colpire il nostro patrimonio. Siamo una città fortemente impegnata sul piano ambientale, vogliamo raggiungere la neutralità climatica. Condividiamo i temi della sensibilizzazione dei cittadini sul rischio dei mutamenti climatici ma questo non è il metodo giusto. Non è rischiando di danneggiare il nostro patrimonio che si aiuta l'ambiente". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, nel corso del sopralluogo a Piazza di Spagna dove alcuni attivisti hanno tinto di nero l'acqua della fontana della Barcaccia. (ANSA).