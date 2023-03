Da Pellegrini a Berrettini, all'Aniene walk of fame dei campioni

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - Da Federica Pellegrini a Matteo Berrettini, passando per Alessandra Sensini. IL circolo Canottieri Aniene apre la sua walk of fame, una galleria speciale con le foto dei campioni legati allo storico sodalizio romano, tutti atleti che hanno vinto medaglie olimpiche e paralimpiche, mondiali ed europee. Nel passaggio sotterraneo che conduce dagli spogliatoi all'area sportiva coperta, ora trovano spazio i volti della Divina della piscina, alla regina della vela, al campione di tennis. "I risultati parlano da soli: a Tokyo 2020, l'apporto dell'Aniene al medagliere azzurro è stato impressionante, con 11 medaglie tra Olimpiadi e Paralimpiadi", dice il presidente del Coni (e presidente onorario dell'Aniene) Giovanni Malagò. L'aspetto più significativo dei successi giallazzurri è la multidisciplinarietà: "Atleti del Circolo hanno conquistato medaglie nel nuoto, nel canottaggio, nella canoa. Il novanta per cento delle Nazioni al mondo non ha vinto quello che ha vinto l'Aniene". Il segreto del Circolo è racchiuso in tre elementi: "Eccellente organizzazione, competenza di dirigenti, allenatori e volontari, e infine straordinario senso di appartenenza. Come CONI, non posso che essere grato all'Aniene per tutto questo", conclude Malagò. "E' bello sapere di aver scritto un piccolo pezzo della storia di questo circolo - dice emozionata la nuotatrice Simona Quadarella - Sono arrivata qui che avevo 11 anni, piano piano questo circolo è diventata la mia famiglia". (ANSA).