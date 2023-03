Libri Come, apre 23 marzo, tra ospiti Carrere, Grossman e Pennac

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - E' "Potere" il tema scelto per l'edizione 2023 di Libri Come, la Festa del Libro e della Lettura che torna dal 23 al 26 marzo all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Un'edizione stellare che vede tra gli ospiti internazionali Emmanuel Carrère, Javier Cercas, David Grossman, Ian McEwan, Daniel Pennac e Katja Petrowskaja. Attesi anche Zarifa Ghafari, ex sindaca di Maidanshahr, rifugiata in Germania, lo scrittore turco Hakan Gunday, Orlando Figes, uno dei maggiori storici della cultura russa e lo scrittore dissidente russo Valerj Panjuškin. Alla manifestazione, a cura di Michele De Mieri, Rosa Polacco e Marino Sinibaldi sarà indagata in incontri, lezioni, dialoghi, spettacoli, mostre e installazioni la parola Potere, ampia e doppia. Ad anticipare e accompagnare la Festa del Libro e della Lettura l'installazione "Il potere delle immagini", con una serie di foto ANSA, che dal 21 marzo, ogni sera, dal tramonto a mezzanotte, verranno proiettate sulla cupola della Sala Sinopoli dell'Auditorium in forma di slideshow. "La scelta di un tema come Potere per un evento come Libri Come significa determinare per il pubblico la possibilità di riflettere, imparare, approfondire, confrontare, confutare, contestare. Ma significa anche utilizzare una lente semantica attraverso cui sviluppare e coltivare il potere di immaginare un mondo nuovo, totalmente e radicalmente diverso da quello attuale" spiega Daniele Pitteri, amministratore delegato di Fondazione Musica per Roma. Tra gli ospiti italiani: Niccolò Ammaniti, Alessandro Barbero, Mauro Covacich, Paolo Giordano, Antonella Lattanzi, Loredana Lipperini, Francesca Mannocchi, Dacia Maraini, Melania Mazzucco, Daniele Mencarelli, Paolo Nori, Romana Petri, Francesco Piccolo, Rosella Postorino, Chiara Valerio, Sandro Veronesi e Zerocalcare. Molti anche i giornalisti e le giornaliste tra cui Lucia Annunziata, Diego Bianchi, Filippo Ceccarelli, Annalisa Cuzzocrea, Luigi Contu.

(ANSA).