Per il derby e la maratona 1000 agenti della Polizia Locale

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Sono circa 1000 gli agenti della Polizia di Roma Capitale impiegati domenica 19 marzo 2023 per gli eventi in programma in città. Per la ventottesima edizione della maratona di Roma, lungo un percorso che si snoderà per42 km e il derby cittadino allo stadio Olimpico, gli agenti provvederanno alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi, alla fluidificazione del traffico, alla chiusure delle strade e "a garantire ordine in due occasioni in cui sono previsti un numero considerevole di partecipanti". (ANSA).