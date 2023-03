Dopo Oscar a 'Niente di nuovo' torna Festival del cinema tedesco

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - A pochi giorni dal successo agli Oscar di Niente di nuovo sul fronte occidentale di Edward Berger (quattro statuette vinte, compresa quella come quella come miglior film internazionale, che la Germania non vinceva dal 2007 con Le vite degli altri), arriva dal 16 al 19 marzo a Roma, al Cinema Quattro Fontane, la terza edizione del Festival del Cinema Tedesco che da quest'anno chiama il pubblico a votare per il Miglior film. Ad inaugurare il festival, in anteprima italiana, il 16 marzo, Quel Che Si Vede Da Qui di Aron Lehmann (che sarà a Roma con una delle interpreti, Rosalie Thomass), adattamento dal bestseller di Mariana Leky tradotto in 14 lingue con oltre 600.000 copie vendute in Germania (in Italia è edito da Keller).

E' il ritratto di un paese e della sua bizzarra comunità così come ce li racconta la piccola Luise.

Tra gli altri film in programma, Tutti Parlano Del Tempo di Annika Pinske. Un film d'esordio che ha per protagonista Clara, 39 anni, impegnata in un dottorato di ricerca in filosofia a Berlino, che si rende conto quanto si sia allontanata dalle sue radici. Sarà presentato inoltre Rhinegold di Fatih Akin (era anche alla Festa del cinema di Roma), biopic sulla vita avventurosa del rapper Xatar (e tratto dalla sua autobiografia), nato in Iraq da genitori curdi e cresciuto in Germania.

Sono opere prime Fra di Noi di Max Fey, sul rapporto fra Eva e il suo figlio autistico di 13 anni, Felix, al quale la donna cerca in ogni maniera di offrire una vita stabile, e The Ordinaries di Sophie Linnenbaum che esplora le disparità sociali dalla prospettiva di un set cinematografico. A chiudere il festival è A Stasi Comedy di Leander Haubmann, che racconta le scoperte nate dalla decisione di Ludger scrittore famoso, di accedere al faldone che nella Ddr la Sicurezza di Stato aveva compilato su di lui. A organizzare il festival è German Films che, da oltre 25 anni, promuove il cinema tedesco nel mondo, in collaborazione con l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania e il Goethe-Institut. (ANSA).