Omicidio a Roma: indagano pm dell'Antimafia

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Indagano i magistrati dell'Antimafia di Roma in relazione all'agguato avvenuto ieri a Torpignattara e costato la vita a Luigi Finizio, 51enne. L'uomo, che ha precedenti per droga, è stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco in via dei Ciceri mentre si trovava presso una pompa di benzina. I sicari sono arrivati a bordo di uno scooter e hanno fatto fuoco per poi darsi alla fuga. Le indagini, coordinate dall'aggiunto Michele Prestipino, sono affidate agli uomini della Squadra Mobile. (ANSA).