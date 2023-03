Sei Nazioni: Innocenti, 'piedi per terra, Galles è favorito'

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - "L'Italia non è favorita, ci sono 150 anni di storia del rugby gallese che dimostrano che la nazionale avversaria è la favorita. Noi dobbiamo dimostrare di aver colmato il gap". Lo ha detto il presidente della Fir, Marzio Innocenti commentando chi pronostica l'Italia come favorita nella sfida di domani del Sei Nazioni all'Olimpico contro il Galles. Eppure si tratta dello stesso Innocenti che, parlando prima dell'inizio del torneo, aveva detto di aspettarsi due successi degli azzurri, che finora, in tre turni, hanno perso con Francia, Inghilterra e Irlanda, tenendo sempre testa (a parte il primo tempo di Twickenham) agli avversari.

"Sono certo che dopo un anno ci approcciamo in modo diverso, perché le parole dei nostri ragazzi anche sono cambiate. C'è consapevolezza - ha detto ancora Innocenti -. Un anno fa siamo andati lì, a Cardiff, e nessuno pensava che potessimo vincere la partita, ma non può essere cambiato tutto, quindi piedi per terra".

Poi il presidente della Fir ha concluso sottolineando che "Italia-Irlanda è stata la partita più bella degli ultimi tre-quattro anni, ma a far festa sono stati gli altri. A me piacerebbe far festa anche dopo. Domani mi auguro una bella partita, ma anche qualcos'altro. L'Italia si merita il successo per come sta giocando - ha ribadito -, sarebbe fondamentale per il rugby visto che tutti stanno dicendo che stiamo giocando benissimo. Mi sono sempre fidato molto dei miei ragazzi e non cambierei mai questa nazionale con nessun'altra. Siamo all'inizio di un percorso di una strada molto lunga". (ANSA).