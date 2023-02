Sei Nazioni: 'Peroni Village', più di diecimila la presenze

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - Sono state più diecimila le presenze che, prima e soprattutto dopo la partita Italia-Irlanda del Sei Nazioni di rugby hanno affollato il 'Peroni Village' per il terzo tempo, con file interminabili (netta la prevalenza dei tifosi ospiti) nei punti dove si poteva acquistare birra.

Così l'iconico villaggio del Foro Italico è tornato ad animarsi di supporters e non, come era già successo in occasione della prima partita del torneo giocata a Roma, quella contro la Francia. Ad accogliere gli appassionati l'azzurro che spiccava nelle scenografie del villaggio con nastri che hanno accolto i visitatori lungo tutto il percorso verso lo stadio.

Peroni Nastro Azzurro, partner di Fir, continuerà a promuovere le attività in programma nell'area del villaggio, con la campagna di comunicazione 'Vivi ogni momento', che fa del brand un attivatore di esperienze. Tra queste l'House of Peroni Nastro Azzurro, uno spazio in cui ritrovarsi per un'esperienza di gusto con la birra italiana più venduta all'estero, al cui interno sono stati ospitati ieri 200 tifosi irlandesi, oltre a tanti ex azzurri del rugby come Checchinato, Ghiraldini e De Rossi e la capitana della Nazionale femminile Elisa Giordano.

A garantire l'intrattenimento nl villaggio del Terzo Tempo offerto da RDS diverse band tra cui "Frankie & Cantina Band".

