Scontro tra 4 veicoli sulla A1, grave una donna

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Una donna è rimasta ferita in un incidente automobilistico avvenuto questa mattina, intorno alle 5, sull'A1, all'altezza di Colleferro e che ha coinvolto 4 veicoli, due auto e due furgoni. Sul posto i vigili del fuoco.

La persona ferita è stata trasportata in codice rosso in ospedale dal personale del 118. La gestione della viabilità è affidata alla Polstrada che sta effettuando anche i rilievi sul luogo dell'incidente. (ANSA).