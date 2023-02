Pinto "dopo il mercato Roma non è migliorata, colpa mia"

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - "Non sono totalmente soddisfatto del mercato. In tutte le altre conferenze ho sempre detto che la squadra era migliorata dopo il mercato, oggi non posso dire lo stesso". Lo ha detto Tiago Pinto, gm della Roma, parlando nella tradizionale conferenza stampa di fine mercato. "Mai abbiamo preso un calciatore senza l'opinione del mister, ma non è vero che Mourinho ha tutti i giocatori che vuole, al momento non possiamo fare questo mercato. Non ho nessuna paura di assumermi tutte le responsabilità per tutti i giocatori che non fatto bene".

A chi gli chiede se Mourinho senza Champions andrà via invece risponde: "Né io né Mourinho abbiamo bisogno di una pressione extra, sappiamo tutti che sia diverso giocarla e non giocarla.

Facciamo i conti a fine stagione, non mi va di dire che al 100% succede una cosa se andiamo in Champions o no, ci sono tante cose in mezzo". Conclude parlando dei rinnovi di Smalling ed El Shaarawy: "Sono due situazioni diverse, ma l'idea è continuare insieme, vediamo cosa accadrà". (ANSA).