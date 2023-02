Roma: Mourinho 'primo tempo orribile, eliminazione meritata'

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - "Zaniolo? Non voglio commentare. La proprietà è stata chiara". Lo ha detto Josè Mourinho a Mediaset a chi chiedeva un commento alla lettera aperta di Zaniolo all'ANSA. Sull'eliminazione dalla Coppa Italia 'Mou' dice invece che "paghiamo un primoi tempo orribile, di livello molto basso.

Nella ripresa c'è un altro errore individuale che fa 2-0, poi dai miei c'è stata una buona reazione, ma loro si difendevano bene e noi non avevamo fortuna. Potevamo segnare prima, ma io ho imparato a non piangere sulle sconfitte".

Fatti complimeni alla Cremonese "per una grande vittoria, prima contro il Napoli e poi contro di noi, hanno meritato di essere in semifinale", Mourinho torna sul tema, a lui caro, della rosa della sua Roma che giudica 'corta': "fa fatica a giocare con le rotazioni e fatica a giocare tre gare in una settimana. Ma con un primo tempo giocato così, abbiamo meritato l'eliminazione". Mentre a chi gli chiede se fosse pentito di non aver messo i titolari, risponde: "Se oggi Paulo avesse giocato titolare e poi si fosse infortunato, se fossimo in semifinale ma non avessimo Dybala per un mese sarebbe stato un problema". "È un po' strano che giochiamo di nuovo sabato, mi hanno detto che domenica c'è il rugby - aggiunge - e che lunedì non possiamo giocare perché il campo sarà distrutto. Purtroppo, se cambio i giocatori e la squadra non va bene è un problema, se non li cambio e si fanno male è sempre un problema. Ma dopo più di mille partite da allenatore devo essere obiettivo: abbiamo fatto un primo tempo orribile, abbiamo giocato male e la colpa è di tutti, non voglio buttare colpe addosso ai giocatori". (ANSA).