Controlli forze ordine a Termini, 8 arrestati e 11 denunciati

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Otto persone arrestate e 11 quelle denunciate. Oltre 1200 le persone controllate. Sequestrati 2,7 kg. di cocaina ed una pistola Beretta con matricola abrasa. E' il bilancio dell'attività di controllo interforze nell'area della stazione Termini di Roma. In linea con le direttive emanate dal Ministro dell'Interno, e nel conseguente Tavolo Tecnico presso la Questura di Roma, l'attività ha visto l'impiego di personale appartenente all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Locale Roma Capitale e all'Esercito Italiano.

I Carabinieri del Gruppo di Roma hanno tratto in arresto 6 persone, 1 per falso, 1 per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e 4 per furto con destrezza e borseggio. Gli agenti del Commissariato Viminale hanno bloccato due persone: un uomo destinatario di un'ordinanza che dispone misure cautelari e un 49enne italiano, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti oltre che di detenzione di arma clandestina. Nel corso dei controlli effettuati dalle Forze dell'Ordine, concentrati tra le due principali arterie di collegamento di via Giolitti e via Marsala e piazzale dei Cinquecento, sono state identificate 1200 persone e controllati 261 veicoli; 5 gli esercizi pubblici ispezionati e sanzionati.

Undici le persone denunciate a vario titolo per violazione della legge sugli stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale, furto, danneggiamento, inosservanza decreto di allontanamento, impiego di lavoratori in nero e violazione della normativa relativa alla mancata comunicazione presenza alloggiati. (ANSA).