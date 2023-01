Roma, incendio in un capannone di Castel Romano

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Un vasto incendio è scoppiato ieri sera verso le 22 nell'area commerciale di Castel Romano, a sud di Roma.

Lo scrivono su Twitter i Vigili del fuoco, che parlano di un "incendio generalizzato del capannone di una rivendita in via del Ponte di Piscina Cupa. Cinque squadre sono al lavoro anche con mezzi aeroportuali" per spegnere il rogo.

Il capannone interessato dalle fiamme sarebbe quello dello store 'Orizzonte'. (ANSA).