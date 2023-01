Silvia Fendi, Altaroma al via, determinante nel sistema moda

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - La Roma Fashion Week di Altaroma prenderà il via nel PratiBus District di viale Angelico, fino al 2 febbraio. "E' un'edizione - dichiara la presidente di Altaroma, Silvia Venturini Fendi - che ci vede, come sempre, al fianco dei tanti nuovi designer che vedremo nei prossimi giorni.

I processi di trasformazione - in fondazione ndr - annunciati a luglio si sono rivelati più lunghi del previsto e l'obiettivo prioritario di Altaroma è stato quello di garantire continuità al nostro supporto ai giovani designer, brand indipendenti, piccole imprese e studenti delle accademie che, grazie all'intenso e faticoso lavoro svolto soprattutto negli ultimi anni, trovano a Roma uno spazio dedicato che consente loro di beneficiare, senza sforzi economici insostenibili, di servizi e strumenti indispensabili alla loro formazione e crescita". A sfilare saranno Casa Preti, Mokoo, Saman Loira, Setchu, Çanaku, Lucia Chain e Simone Tessadori. E dell'ormai consolidato format Rome Is My Runway, le sfilate collettive riservate ai brand emergenti, che vedrà dieci nomi alternarsi in gruppi di cinque il 31 gennaio (Armonï Studio, Francesca Marchisio, Gentile Milano, Maragno, Yekaterina Ivankova), e il 1 febbraio (_DENNJ_, Annagiulia Firenze, Giuliet Françoismarie, Marinella Piccino, Simone Missano). Riconfermato il progetto di punta della manifestazione, Showcase, dove circa 60 talenti emergenti del Made in Italy espongono le loro collezioni i tutti i giorni, il 31 gennaio, l'1 e il 2 febbraio, dalle 11 alle 20:30 - e sono allo stesso tempo visibili sulla piattaforma Altaroma Digital Runway, undicesima edizione. Immancabile la formazione, con i progetti delle accademie di moda: la Mam- Maiani Accademia Moda, workshop della Rufa - Rome University of Fine Arts, con Alessandra Donato, founder di Tangoli, per creare un capo originale con abiti e tessuti di recupero, giocare con i valori della seduzione, superare gli schemi del genderless e rievocare Vivienne Westwood, l'Accademia Costume & Moda, la Naba- Nuova Accademia di Belle Arti, l'Accademia Koefia e la Cna Roma insieme a Daydream Studio con la II edizione del Roma Young Talents, Fashion Contest per designer e aspiranti imprenditori del mondo della moda. (ANSA).