Cabin Art, in piazza Vittorio 'Up to You' di BiceLuna

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - È stata inaugurata questo pomeriggio, in piazza Vittorio Emanuele II all'Esquilino, l'opera "Up to You" dell'artista romana BiceLuna (Federica Mancini), terzo intervento di 'Cabin art', il progetto pilota di rigenerazione urbana promosso dall'Ufficio di Scopo Politiche Giovanili in collaborazione con Zètema Progetto Cultura che attraverso interventi di arte figurativa e di street art realizzati da giovani artisti, intende ridare vita a 6 cabine dismesse della Polizia Locale.

All'iniziativa sono intervenuti Lorenzo Marinone, delegato del Sindaco alle Politiche Giovanili, e Stefano Marin, assessore del I Municipio alle Politiche Ambientali, Rifiuti, Rapporti con i cittadini, Polizia Locale. Presente l'artista BiceLuna (Federica Mancini). L'opera realizzata dalla giovane artista romana invita a riflettere sul futuro, dell'uomo e del pianeta, ponendo la domanda "Should we delete everything?". L'intervento artistico - viene spiegato - vuole far riflettere su temi cruciali come lo scioglimento dei ghiacciai, la devastazione dei paesaggi amazzonici, la lenta estinzione di specie animali importanti per l'eco-sistema, invitando tutti ad occuparsene. L'essere umano è portato ad auto condizionarsi e incastrarsi in realtà fittizie ricche di disinformazione, a scegliere di non pensare e fare ciò che è più comodo, anche se non etico. Ma vedere il mondo da dietro uno schermo non vuol dire viverlo veramente. E allora ecco l'invito a pensare con le proprie teste, perché come il titolo dell'opera, Up to you, sta a noi scegliere il finale".

L'inaugurazione di oggi segue quella delle prime due opere tenutasi negli scorsi giorni in via Petroselli e in piazza di Villa Carpegna.Nei prossimi giorni verranno inaugurati anche gli ultimi 3 interventi: in Circonvallazione Gianicolense/Via Ottavio Gasparri, in Piazzale Labicano e in Via Casilina/Via di Tor Pignattara. (ANSA).