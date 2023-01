Molotov contro distretto polizia a Roma, ipotesi anarchici

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Una molotov è stata lanciata nella notte contro il distretto di polizia Prenestino a Roma. Il piantone di guardia è intervenuto immediatamente dando l'allarme e le fiamme sono state tempestivamente spente. Il blitz, secondo quanto emerso dai primi accertamenti, potrebbe essere legato alle proteste degli anarchici contro la misura del 41bis ad Alfredo Cospito. Il fatto è avvenuto attorno alle 2 della scorsa notte. Ieri in serata a Roma dopo una manifestazione a Trastevere per sostenere la causa di Alfredo Cospito, da oltre cento giorni in sciopero della fame per protestare contro il regime del 41bis, si sono avuti momenti di tensione tra polizia e manifestanti. Un poliziotto è stato ferito e 41 manifestanti sono stati identificati e denunciati. (ANSA).