In Milleproroghe 110 milioni a Roma Capitale per il Giubileo

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Nuovi fondi specifici per Roma in vista del Giubileo del 2025. A chiederne la destinazione è un emendamento di Fratelli d'Italia al decreto Milleproroghe che distribuisce alla città parte delle risorse per l'anno santo stanziate con la legge di bilancio 2022. Di quei fondi - pari a 290 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 330 milioni il 2025 - "una quota pari a 50 milioni di euro per il 2023, 30 milioni di euro per il 2024 e 30 milioni di euro per il 2025 è attribuita a Roma Capitale per la realizzazione di interventi di parte corrente connessi alle attività giubilari", si legge nell'emendamento tra i segnalati del gruppo. (ANSA).