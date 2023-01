Prestiti con tassi al 240%, Gdf arresta quattro usurai

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Associazione a delinquere finalizzata all'usura, estorsione e abusiva attività finanziaria. E' quanto contesta la procura di Roma a quattro persone alle quali oggi i finanzieri del Comando Provinciale hanno notificato una ordinanza del gip con cui dispone gli arresti domiciliari.

Il provvedimento è stato adottato dopo le indagini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di finanza di Roma, coordinate dall'aggiunto Giovanni Conzo, che ha consentito di delineare l'operatività di un sodalizio criminale dedito alla concessione di prestiti usurai nei confronti di persone in difficoltà.

"Dalle attività delle Fiamme Gialle è emerso che gli indagati avrebbero concesso credito ad almeno 10 persone, tra cui anche imprenditori, facendosi, da un lato, dare o promettere interessi usurai fino al 240% annuo e - spiega una nota - dall'altro, esercitando azioni volte al recupero di crediti nei confronti dei debitori in ritardo con i pagamenti". Il gruppo metteva in atto anche vere e proprie "spedizioni punitive", per evitare le quali, in talune occasioni, "gli usurati si sarebbero resi disponibili a inscenare falsi incidenti stradali così da poter percepire indebiti indennizzi assicurativi piuttosto che mettere a disposizione degli indagati autovetture di dubbia provenienza, scalando poi dal debito residuo il valore delle stesse". (ANSA).