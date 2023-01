Rischio idrogeologico, a Ostia esercitazione Protezione Civile

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - È in programma domani a Ostia l'esercitazione di Cittadinanza attiva e Protezione civile "PREvenzione e RESilienza Roma Capitale 2023". Verrà simulata una situazione di allerta meteo con allagamenti nelle zone Saline (ore 8.30 - via Sisto Scaglia) e quartiere Idroscalo (ore 10.15 - zona Porto Turistico). I residenti dovranno raggiungere a piedi le aree di accoglienza e assistenza allestite dagli operatori di Protezione Civile che forniranno informazioni per l'autotutela e dimostreranno le soluzioni tecniche e i comportamenti responsabili da adottare, anche dal punto di vista sanitario. Verrà anche analizzata la risposta dei cittadini in un contesto emergenziale.

Le strutture operative effettueranno interventi di messa in sicurezza, con l'evacuazione di alcune abitazioni, la delimitazione delle zone, l'utilizzo di barriere antiallagamento e di idrovore e il supporto di droni.

La situazione verrà costantemente monitorata dal COC (Centro Operativo Comunale), riunito nella sede di Porta Metronia 2, dove alle ore 15.30 si svolgerà un debriefing, alla presenza del sindaco Gualtieri, per esaminare i risultati dell'esercitazione, valutare gli obiettivi raggiunti, visionare le immagini, analizzare dati e criticità emerse e individuare interventi migliorativi da apportare al piano di emergenza.

Il progetto "PREvenzione e RESilienza Roma Capitale 2023" è coordinato dal Dipartimento Protezione Civile capitolino, dall'Agenzia Regionale Protezione Civile e dalla Presidenza del Municipio X, con il coinvolgimento delle associazioni di Volontariato di Protezione Civile, delle scuole e con la collaborazione dell'Università LUMSA. (ANSA).