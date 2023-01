Fendi e Fondazione Arnaldo Pomodoro, partnership e mostra

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Fendi e la Fondazione Arnaldo Pomodoro annunciano una partnership per la programmazione di eventi dedicati al grande artista, che prende avvio con la realizzazione di una mostra intitolata "Arnaldo Pomodoro. Il Grande Teatro delle Civiltà". L'esposizione sarà ospitata dal 12 maggio all'1 ottobre a Roma, a Palazzo della Civiltà Italiana, headquarter romano della maison.

La collaborazione tra Fendi e la Fondazione rappresenta "un esempio di partnership in cui mission e vision di entrambe le parti trovano espressione condivisa nella celebrazione dell'arte come strumento capace di unire il rispetto per l'eredità storica, l'attenzione per la diffusione e la divulgazione dei linguaggi artistici, la ricerca di nuove forme di collaborazione nell'ottica della sostenibilità e dell'innovazione". La Fondazione e Fendi hanno incrociato i loro percorsi nel 2013, quando la maison ha trovato la propria casa milanese nello spazio di Via Solari 35, ex sede espositiva della Fondazione.

Qui è custodita l'opera ambientale "Ingresso nel labirinto", una delle più significative del percorso artistico di Arnaldo Pomodoro, che, grazie alla collaborazione con la maison, la Fondazione ha sempre valorizzato garantendone l'accessibilità al pubblico. In programma c'è un ricco palinsesto di attività, a partire da quelle incentrate sull'approfondimento dell'opera del maestro: i portali web gratuiti e on-going del Catalogue Raisonné e dell'Archivio online, la seconda mostra del ciclo Open Studio, i workshop e le visite guidate per avvicinare il pubblico alla storia, all'opera e alle pratiche dell'artista. La Fondazione prosegue inoltre il suo impegno di promotore culturale e osservatorio sulla creatività contemporanea attraverso il ciclo delle Project Room, dedicato ai giovani artisti, e il premio Arnaldo Pomodoro per la Scultura, con la mostra di Candice Lin alla Gam di Milano, che riconferma la partnership con il Comune di Milano, Area Musei Arte Moderna e Contemporanea. Infine, a suggellare la nuova partnership tra la Fondazione e Fendi, la mostra dedicata ad Arnaldo Pomodoro al Palazzo della Civiltà Italiana di Roma. (ANSA).