Lotteria Italia:ticket milionario a pochi metri vincita top 2022

(ANSA) - ROMA, 07 GEN - Quattrocento metri, meno di cinque minuti a piedi: è la distanza che separa l'edicola di piazza Giovine Italia a Roma, dove è stato staccato il tagliando E 004737 da 1,5 milioni di euro, e la tabaccheria dove lo scorso anno venne vinto il primo premio da 5 milioni della Lotteria Italia. "Non ho idea di chi possa essere il vincitore, ma sicuramente ho venduto il biglietto tra fine novembre e inizio dicembre. In totale ne ho staccati circa 250: c'è stato qualche turista, ma la maggior parte dei tagliandi è stata acquistata da clienti abituali", ha spiegato ad Agipronews il titolare, Roberto D'Itri. Per l'edicola si tratta "della prima vincita importante alla Lotteria Italia", ma il quartiere si conferma fortunato: lo scorso anno, il primo premio da 5 milioni di euro, venduto da un distributore di Roma, finì nella tabaccheria Pasquetti di viale Mazzini. (ANSA).