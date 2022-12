Prefetto Roma, previsti in 60mila a funerale Ratzinger

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - "Dal 2 mattina al 4 sera, durante l'esposizione del feretro del Papa Emerito, a San Pietro, sono previste dalle 30 alle 35 mila persone al giorno. Per i funerali, che si terranno il 5, ci aspettiamo un minimo di 50 / 60 mila persone. Ovviamente è una stima approssimativa". Lo ha detto il Prefetto di Roma, Bruno Frattasi, al termine del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, in merito alle misure che saranno messe in atto in questi giorni per l'esposizione del feretro e i funerali del Papa Emerito Benedetto XVI. "Vedremo domani, alla riunione tecnica con il Questore, quante forze dell'ordine saranno impiegate.

Sicuramente il numero non sarà inferiore a quello previsto per oggi al Concerto di Capodanno al Circo Massimo". Quindi "almeno mille", ha aggiunto il Prefetto."Ci saranno presidi sanitari, saranno impiegati 500 volontari di Protezione Civile che avranno anche il compito di dare informazioni su code e attese. Vi saranno, inoltre, ambulanze e postazioni del 118". (ANSA).