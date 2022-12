Rifiuti: Ordine medici Roma, massima attenzione per la salute

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - "Stiamo monitorando attentamente la situazioni dei rifiuti a Roma. Era già stato annunciato che ci sarebbe stato un problema in questo periodo. Siamo verso l'inverno, le temperature sono più basse, quindi questo porta meno rischi per la nostra salute, ma a livello sanitario c'è massima attenzione, proprio per evitare di tornare all'emergenza del passato". Lo ha detto, all'ANSA, il presidente dell'Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi. "A macchia di leopardo, l'immondizia di alcuni quartieri della Capitale ci ricorda molto gli eventi passati", ha sottolineato. (ANSA).