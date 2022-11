A Malagrotta presto gli interventi per messa in sicurezza

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Verranno presto avviate le gare di affidamento degli interventi di messa in sicurezza della discarica di Malagrotta. Oggi, infatti, sono stati illustrati dal commissario, Generale dei carabinieri, Giuseppe Vadalà, gli interventi di messa in sicurezza del sito commissariato a febbraio 2022. Gli atti tecnici predisposti e illustrati sono "necessari per dare avvio alle procedure di gara nel primo semestre del prossimo anno", ha spiegato l'assessora all'ambiente, Sabrina Alfonsi.

"Le prospettive sono buone poiché c'è piena sinergia di intenti a azione con il sindaco e i municipi - ha affermato Vadalà -. Ora proseguiamo con più forza alle gare di affidamento degli interventi di messa in sicurezza del sito". E ha concluso: "Sarà un processo lungo - il termine del Pilot UE è fissato entro la fine del 2025 - ma cadenzato da un preciso cronoprogramma per giungere in maniera ottimale alla messa in sicurezza delle aree e alla definitiva chiusura di questo problema della nostra bella capitale".

Vadalà, insieme allo staff di vertice della sua task force di carabinieri, ha presentato gli interventi al consiglio comunale in seduta congiunta dei municipi XI e XII. Presenti il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e l'assessora all'ambiente Alfonsi.

"Con l'incontro di oggi si avvia un percorso di trasparenza e di condivisione con le istituzioni municipali e i cittadini che ci deve portare, entro pochi anni, alla messa in sicurezza della più grande discarica d'Europa e alla riqualificazione ambientale della Valle Galeria - ha detto Alfonsi - Ora dobbiamo impegnarci tutti per rivolgere una richiesta forte e chiara al nuovo governo affinché renda effettivamente disponibili le risorse già previste dal Fondo sociale per la coesione e passare finalmente alla fase operativa di questo grande intervento".

