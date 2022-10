I fratelli Fabrizi "insieme" a teatro per L'acqua e la farina

(di Daniela Giammusso) (ANSA) - ROMA, 12 OTT - "Si diceva non andassero d'accordo.

Anche per questo è nato lo spettacolo, per raccontare come, invece, mia nonna e mio zio fossero due fratelli dal forte carattere, ma che si stimavano moltissimo". A raccontare all'ANSA è Mauro Trabalza. Sua nonna era Elena Fabrizi, per tutti eternamente la Sora Lella dei film di Carlo Verdone, e suo zio il grande Aldo Fabrizi dei film del Neorealismo e delle commedie di Totò. Alla terza generazione a gestire la trattoria di famiglia sull'isola Tiberina (Mauro è aiuto-chef, poi ci sono i fratelli Renato, chef; Simone, all'accoglienza; ed Elena alla parte amministrativa), è da lui che è nata l'idea de "L'acqua e la farina", spettacolo scritto da Antonio Nobili con Alessio Chiodini, al debutto il 15 e 16 ottobre al Teatro Garbatella, che quella storia familiare, tra cucine e set, la riporta in scena all'oggi. Protagonisti, Luigi Nicholas Martini e Mary Ferrara, a interpretare i due Fabrizi, e poi Enrico Tamburini, Ilaria Mariotti e Trabalza nei panni di sé stesso.

"La storia avviene tra i tavoli del nostro ristorante - racconta - Abbiamo immaginato che nonna e zio tornassero a incontrarsi, come fantasmi. E scegliessero il loro periodo migliore, intorno ai trent'anni: nonna giovane e zio ai tempi di Roma città aperta e I soliti ignoti. Ogni tanto, sul palcoscenico, li guardo e mi commuovo".

In scena fino all'ultimo, nel 2023 ricorrerà anche il trentennale della scomparsa della Sora Lella. "Ancora ci stiamo lavorando - dice Trabalza - ma a novembre è già in uscita Annamo bene, volume in cui mio fratello Renato ha raccolto 60 ricette storiche della nostra famiglia, con la prefazione di Carlo Verdone". (ANSA).