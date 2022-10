Ibl Banca: acquista 60% della fintech Moneytech

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - Il gruppo bancario romano Ibl Banca acquista il 60% della fintech Moneytec, specializzata in blockchain e intelligenza artificiale. Lo si legge in una nota secondo cui "il gruppo bancario punta sulla digitalizzazione e intende cogliere opportunità di sviluppo"".

Moneytec ha chiuso il 2021 con oltre 1 milione di euro di fatturato e stima una crescita di circa il 180% a fine 2022.

L'operazione "accresce il valore del patrimonio tecnologico del gruppo Ibl Banca e consente di imprimere ulteriore impulso alle attività di automazione dei processi del credito e di gestione del rapporto con la clientela anche tramite strumenti evoluti e di Artificial Intelligence (AI).

Più in particolare, l'apporto di Moneytec sarà finalizzato ad ottimizzare la piattaforma di gruppo per digitalizzare i processi di erogazione del credito, con una conseguente riduzione del "time to cash" per la clientela, a rendere le procedure di apertura dei conti correnti ancora più rapide e in generale ad ampliare i canali a disposizione degli utenti per velocizzare e semplificare la relazione attraverso strumenti digitali e di AI.

Costituita nel 2017 da Fabio Lampasona, socio fondatore esperto in digitalizzazione dei processi aziendali e in progetti fintech, Moneytec si è specializzata nello sviluppo di piattaforme blockchain per la certificazione dei dati, nelle tecniche di AI per l'analisi delle informazioni aziendali e nell'offerta di servizi digitali basati su queste tecnologie all'avanguardia. Fabio Lampasona, oltre a detenere una quota importante della società, ricoprirà la posizione di Amministratore Delegato. (ANSA).